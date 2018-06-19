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19 Haziran 2018 19:49

Adalet Bakanı Gül Kilis’te esnafı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kilis’te caddeleri gezerek esnaf ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül Kilis’te esnafı ziyaret etti

19 Haziran 2018 19:49


AK Parti Kilis İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen esnaf gezisi programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’de katıldı. Bakan Gül, Hacı Cümbüş Kavşağında AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Milletvekili adayı Ahmet Salih Oal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş ve AK Partililer tarafından karşılandı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafları tek tek gezerek 24 Haziran seçimleri için destek isteyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, esnaflar ile ayak üstü sohbet etti. Bakan Gül’e Kilis yöresine ait kahve ikramında bulundu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Gül, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan Mahalle toplantısına katılacağı bildirildi.




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