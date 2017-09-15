ADD Kilis Şubesi’nin soyulması

Ekrem Çetin Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Kilis Şubesine giren hırsızlar, Kapıyı açarak giren hırsızlar, sandalyeler, masalar, televizyon, Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve çay semaverini çaldı. Üyelik formları ile üyelerin kimlik fotokopilerine yakan hırsızlar, raflardaki bazı dosyalar ile bir kaç sandalyeye dokunmamıştı. Bu gelişme üzerine ADD Genel Merkezinden Genel Sekreter Öner Tanık, Genel Sayman Yardımcısı Durun Gök, bölge sorumlusu Levent Güngör, ADD Gaziantep Şube Başkanı Tümer, ADD Dörtyol Şube Başkanı Sedat Çelebi ile birlikte ADD Kilis Şube Başkanı Mehtap Okatan ile yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettiler.

ADD Genel Sekreteri Öner Tanık, yaptığı açıklamada, genel merkezden bir heyet ile Kilis’e geldiklerini ifade ederek, “Kilis Şubemize bir saldırı oldu. Göz dağı verme amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Bu saldırı ve hırsızlık olayını, bu olayın mutlaka faallerinin bulunmasını talep ediyoruz. Bu olay her hangi bir derneğe yapılmış bir olay değil, Türkiye’de 30’uncu doldurmak üzere olan Türkiye’de büyük mücadelelere girişmiş, bugün Atatürk düşünce sisteminin bütün ilkelerini ve devrimlerini savunan siyasette taraf olan bir derneğe yapılmış bir saldırıdır. Bu nedenle hem emniyet güçlerinin hemde savcılığın olayın üzerine gitmelerini bekliyoruz. Öte yandan Kilis Şubemize yapılan bu saldırı genel merkezimiz bütün Türkiye’deki şubelerimiz yurt sever vatandaşlarımız tarafından da kınandı. Kilis şubemize en kısa zamanda yeni bir dernek binası almak suretiyle onların bu yaşadıkları sıkıntının gidermeyi amaçlıyoruz” dedi.