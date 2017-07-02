Afrika sıcaklarından etkilenen Türk ve Suriyeli gençler havuza koştu

Kilis’te birkaç gündür etkili olan Afrika sıcaklarından bunalan vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmazken, Türk ve Suriyeli gençler ise yüzme havuzlarına girerek serinliyor.

Küçük Havuz’un işletmecisi İrfan Oylumlu, deden babaya, babadan oğla tam 87 yıldır Kilis halkına hizmet ettiklerini ifade ederek, "Havaların aşırı sıcak olmasından dolayı 45 dereceyi bulan sıcak havalarda müşteri sayısında artış yaşanıyor. Serinlemek isteyenler, havuza geliyor. Burası dedelerimizin, babalarımızın yüzme öğrendiği havuz, yüzmeyi öğrenmek dünyanın en önemli sporudur. Kilisli gençler kadar Suriyeli gençler de yüzmek ve serinlemek için havuzumuza geliyorlar" dedi.

Gençler ise, sıcaklardan bunaldıkları için havuza geldiklerini ifade ettiler.