Afrin’deki patlamada yaralananlar Türkiye’ye getiriliyor

Bugün öğle saatlerinde Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolünde bulunan Afrin, Azez ve Mera hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olanlar ise Hatay ve Kilis’teki hastanelere sevk ediliyor. Yaralılardan ilk etapta 2’si Kilis Devlet Hastanesine getirildi.

Polis hastane içerisinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.