AK Parti 17 yaşında

Milletvekili Dülger, AK Parti’nin 17 yıl içerisinde Türkiye’de devrim denecek yatırımlar yapıldığını ifade ederek, "14 Ağustos 2001 de Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ ın ‘Her Şey Türkiye İçin’ diyerek başlattığı siyasi mücadele bütün engellemelere rağmen 17 yıl içinde bütün saldırıları soğukkanlılıkla, cesaretle, ortak akılla, istişareyle, en önemlisi de milletten aldığı güçlü destekle bertaraf etti. AK Parti’nin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, saldırılar karşısında, arkasına milleti alarak gösterdiği cesur ve dirayetli duruş, milletin, hatta ümmetin takdirine, hayranlığına mazhar oldu. Başkomutan dimdik yürüdü; millet de, ümmet de arkasından yürüdü. Sadece Türkiye’de değil siyaset biliminin bütün kanunlarını ve ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayet makamlarını bir bir kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyaset anlayışını literatürden silmiş, ’Milleti Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün Genel ve Yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne hem de oyunu arttırarak mazhar olmuştur. Bütün gücünü milletten alan partimiz her zaman milletinin yanında olmuş ve millete hizmet etme sevdasıyla çalışmalarını bugüne kadar sürdürmüş olup bundan sonra da sürdürecektir” dedi. Dülger, "AK Parti’nin kuruluşu ile birlikte, ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve ilerlemesi adına çok önemli gelişmeler yaşanmış ’Halka Hizmet Hakka Hizmet’ düsturu ile yola çıkan AK kadrolar, maruz kaldıkları her türlü engellemelere rağmen, ülkemize büyük bir gelişim ve değişim süreci yaşatmış, iç politikadan dış politikaya, eğitimden sağlığa, enerjiden tarıma, ulaşımdan turizme, ekonomiden toplumsal yaşama ve demokrasiden insan haklarına kadar her alanda devrim niteliğinde birçok ilke imza atmıştır.Bizler AK Kadrolar olarak 14 Ağustos 2001 yılındaki heyecanla ilk günkü azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya, ülkemizi çok daha ileriye götürme adına Milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyoruz.Bu vesile ile gece demeden, gündüz demeden, inançla, kararlılıkla, aşkla çalışan, Türkiye’nin daha güçlü bir ülke olması, daha müreffeh bir hale gelmesi için gayret gösteren, hizmette ve başarıda sınır tanımayan bir anlayış içerisinde Ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan, başarıdan başarıya koşan partimizin her kademesindeki tüm değerli mensuplarını kutluyor, bu duygu ve düşüncelerle, ‘milletin ve ümmetin yegane umudu’ partimizin 17. Kuruluş yılının ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.