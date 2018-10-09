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AK Parti İl Başkanı Karataş Elbeyli ilçesini ziyaret etti

AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Elbeyli ilçesinde esnafları, kamu kurum ve kuruluşları ziyaret etti.


İl Başkanı Karataş, beraberinde Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uçar ile birlikte esnaf ziyareti yaptılar. Daha sonra Karataş, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'i makamında ziyaret etti.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Karataş, sevil toplum örgütleri ile partililer ile bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.

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