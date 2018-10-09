AK Parti İl Başkanı Karataş Elbeyli ilçesini ziyaret etti

İl Başkanı Karataş, beraberinde Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uçar ile birlikte esnaf ziyareti yaptılar. Daha sonra Karataş, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman'ı makamında ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Karataş, sevil toplum örgütleri ile partililer ile bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.