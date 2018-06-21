AK Parti Mahalle toplantılarında gövde gösterisi yaptı

Beşyüzevler semtinde gerçekleştirilen mahalle toplantısına AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili Adayı Ahmet Salih Dal, Eski Milletvekili Veli Kaya ile çok sayıda AK partili ve vatandaşlar katıldı.

Kilis Belediye Hasan Kara, “Önceki gün Çengel Mahallesinde bizleri bağrına basan Kilis halkı bugünde adeta bir sevgi seline dönüşerek bizleri Beşyüz Evlerde karşılamış, bu destanı kaldığımız yerden yazmaya devam edeceğiz demiştir. Karanlık odakların kirli planlarını devreye sokmaya çalıştığı, şer ittifakların sinsi bir kuşatma ile bizlere sarmaya çalıştığı kritik bir dönemi tertemiz sinemizle karşılamaya hazırız mesajını alması gerekenler almıştır” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye ile Kilis açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, “Tüm Kilislileri sandığa gitmeye, oylarını AK Parti’ye vermeye çağırıyorum. 16 yıldır, Kilis’e yapılan hizmetler burada, çamur at izi kalsın diye birileri dedikodu üretiyor. AK Parti iktidarında Kilis’e yapılmayan ne var. Cumhuriyet döneminde yapılan bütün hizmetlerden daha fazlasını yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Allahın izniyle dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı birinci turda, Kilis’ten iki milletvekilini açık farkla meclise göndereceğiz. 24 Haziran seçimlerine kadar gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Hilmi Dülger ise “ Derdi Kilis olmayanlar, bütün derdi, Kilis olanlara karşı kaybetmeye mahkumdur. Seçime sayılı günler kala hala halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir proje üretemeyenler şaşkındır, mağlubiyetin tüm korkusu ruhlarını esir almıştır. Bizler Polateli-Şahinbey OSB dedikçe ürkmektedirler, bizler 520 yataklı Yeni Devlet Hastanesi dedikçe korkmaktadırlar, bizler mevcut OSB etaplarını birbir tamamlayacağız dedikçe kaçmaktadırlar. Bu şehre tek verecekleri şeyin dedikodu olduğu ortaya çıktıkça saçmalamaya devam etmektedirler. 16 Yıldır bu şehre ne yaptınız diyenler nerede yaşamaktadır? Kendilerine en dostane tavsiyemiz Resul Osman dağında serin bir gölgeye oturup Kilis’ten yükselen eserlerimizi görmeleridir” dedi.

Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ise AK Parti iktidarında yapılanları görmeye ufku yetmeyenler, Kilis halkının 24 Haziran günü Cumhurbaşkanımıza rekor bir destek vereceğini ifade ederek,” 2 Milletvekili adayımızı Ankara’ya gönderdiğini gördüklerinde bu eserlerin nerede olduğunu kavrayacaktır. Çünkü bizim en büyük eserimiz milletimizin gönlünde edindiğimiz yerdir. Bizleri milletimizin gönlünden çıkaramayacak ve başaramayacaksınız Zafere sayılı günler kaldı, yarın akşam Karataş mahallemizde halkımız ile hasbıhal edeceğiz, cuma günü Resul Osman mesire alanında zaferimizin yakın olduğunu bir kez daha ilan edeceğiz” diye konuştu.