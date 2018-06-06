AK Parti seçim temposunu attırdı

AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, milletvekili adayı Ahmet Salih dal ve partililer, Acar, Beşikkaya, Oruçlu, Çörten, Mısırcık, Küçük Mısırcık, Hüyüklü, Güvenli, Kürtüncü, Gümüşsuyu, Bayramlı, Gençtepe, Karamelik, Kapdeğirmeni, Karacaören, Ceritler, Göktaş, Bozcayazı, Dölek, Karakoyunlu, Doğanlı, Kemaliye, Nacarlar, Hapse, Yavuzlu ve Ardıçlı köylerini ziyaret ederek, köy halkının sorunlarını dinleyerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

AK partililer, Öncüpınar Mahallesindeki iftar sonrası Demirciler Mahallesi Ferahiye Cami civarında ve çeşitli mahalle ve sokaklarda sahura kadar seçim çalışması yaptı.