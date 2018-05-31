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31 Mayıs 2018 11:39

AK Parti tempoyu attırdı

AK Parti Kilis’te, 24 Haziran seçimlerinde gece gündüz demeden çalışmalarını sıklaştırdı.

AK Parti tempoyu attırdı

31 Mayıs 2018 11:39


AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ile partililer ile birlikte gündüz köyler ile kent merkezinde iftardan sahura kadarda halkın yoğunlukta olduğu bölgelerde seçim çalışmalarını sürdürüyor.


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ramazanın 15. günü iftar sonrası Milletvekili Adayları Mustafa Hilmi Dülger ve Ahmet Salih Dal ile birlikte çarşıya çıkarak vatandaşları ile bir araya geldiklerini ifade ederek, “Önümüzdeki 24 Haziran seçimleri için destek ve dua istedik. Ramazanı dolu dolu yaşıyoruz. Barışın ve umudun ana şehri Kilis’i bütün dünyaya örnek gösteriyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı bol bereketli ramazanlar diliyorum. Güçlü millet, güçlü devlet, güçlü Kilis, güçlü Cumhurbaşkanı ve güçlü Türkiye için 2 milletvekilliğini alacağız” dedi.




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