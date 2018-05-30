AK Parti’de istişare toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis İl Binasında gerçekleştirilen istişare toplantısına AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı. 24 Haziran seçimlerine kadar olan sürede neler yapılması gerektiği,. Şuana kadar yapılanlar, izlenecek yol ve yöntemlerin konuluşluğu programda AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal birer konuşma yaptı.