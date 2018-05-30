AK Partililer muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Muhtarlar ile bir araya gelindiği iftar programına AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, Merkez ve merkez ilçeye bağlı köyleri muhtarları Polateli, Musabeyli ile Elbeyli ilçelerinde muhtarları iftarda ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Rabbim her sene bu zamanlara kazasız belasız çıkarmayı nasip eylesin. Şu an da mahallelerimiz de, sokaklarımızda masalarımızı kuruyoruz ve buralarda iftar yapıyoruz. Kilis’te ramazan bir başka güzel, ramazanın tadı bir başka güzel. Rabbim bayramı bayram tadında geçirmeyi rabbim nasip eylesin. Bu ramazanın da ülkemizin daha güçlenmesine vesile eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızdan 24 Haziranda destek bekliyoruz” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Haziranda yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, “Geçmişte yapılan bütün seçimler önemlidir. Ama bu seçim daha da önemli, bu nedenle muhtarlarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yurt dışından dış güçlerin ekonomi üzerinde müdahaleleri var. Buna izin vermemek için 24 Haziran seçimlerinde desteklerinizi bekliyoruz” dedi.