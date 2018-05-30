Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 11:47

AK Partililer muhtarlarla iftarda bir araya geldi

AK Partililer, 24 Haziran seçimleri öncesinde muhtarlar ile iftarda bir araya geldi.

AK Partililer muhtarlarla iftarda bir araya geldi

30 Mayıs 2018 11:47


Muhtarlar ile bir araya gelindiği iftar programına AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ile partililer katıldı. Belediye Başkanı Hasan Kara, Merkez ve merkez ilçeye bağlı köyleri muhtarları Polateli, Musabeyli ile Elbeyli ilçelerinde muhtarları iftarda ağırlamaktan memnun olduklarını ifade ederek, “Rabbim her sene bu zamanlara kazasız belasız çıkarmayı nasip eylesin. Şu an da mahallelerimiz de, sokaklarımızda masalarımızı kuruyoruz ve buralarda iftar yapıyoruz. Kilis’te ramazan bir başka güzel, ramazanın tadı bir başka güzel. Rabbim bayramı bayram tadında geçirmeyi rabbim nasip eylesin. Bu ramazanın da ülkemizin daha güçlenmesine vesile eylesin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tüm muhtarlarımızdan 24 Haziranda destek bekliyoruz” dedi.


AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 24 Haziranda yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, “Geçmişte yapılan bütün seçimler önemlidir. Ama bu seçim daha da önemli, bu nedenle muhtarlarımız başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerinin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Yurt dışından dış güçlerin ekonomi üzerinde müdahaleleri var. Buna izin vermemek için 24 Haziran seçimlerinde desteklerinizi bekliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç