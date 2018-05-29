AK Partililer Musabeyli ilçesine çıkarma yaptı

24 Haziran’da yapılacak olan seçim nedeniyle AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin, Gençlik Kolları Başkanı Haluk Korkmaz, Musabeyli İlçe Başkanı Yasin Gülali, Meclis üyeleri ile birlikte Musabeyli ilçe ve ilçeye bağlı Karbeyaz, Yuvabaşı, Gözlüce, Fericek, Tat Gemrigi, Tokaçgemrigi, Kurtaran, Zeytinbağı, Kayapınar, Kaynaklı, Tutluca, Koçcağız, Aşağı Kalecik, Gökmusa, ve Yeşiloba köylerinde ziyarette bulundu. Köy halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Ak Partililer, vatandaşların sorunlarını dinleyerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.