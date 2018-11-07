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AK Partililerden Kaymakam Avcı'ya ziyaret

AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı’yı makamında ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyeleri Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'yı makamında ziyaret etti.


İl Başkanı Karataş, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı'ya makamında nezaket ziyaretinde bulundu.. İl Başkanı Karataş ile Kaymakamı Avcı, Musabeyli ilçesine yapımı devam eden, yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulundu.


Kaymakam Ertuğrul Avcı, AK Parti İl Başkanı Avukat Mehmet Murat Karataş ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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