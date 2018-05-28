AK Partinin gece mesaisi

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hasan Kara, eşi Avukat Gülsen Kara, Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve eşi Op. Dr. Dilek Dülger ile birlikte Deveciler Mahallesi sakinleri ile iftar sofrasında bir araya geldi. Vatandaşlar ile iftar öncesi ve sonrası sohbet ederek dertlerini dinleyen Başkanı Kara ile Milletvekili Dülger, daha sonra Osman Gazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Vatandaşlar ile bir araya gelen Kara ile Dülger, 24 Haziran seçimleri için destek istediler. Belediye Başkanı Kara ile Milletvekili Dülger, sahura kadar mahalle mahalle gezerek, seçim çalışmalarında bulundular.