Akpınar mesire alanı tamamlandı

Başkan Kara, 47 bin metrekare alana sahip olan Akpınar mesire alanı yıllardır atıl bir şekilde iken belediye tarafından yeniden düzenlendiğini ifade ederek, “Akpınar yapılarak halkımızın kullanımına hazır hale getirilmiştir. İçerisine kendini temizleyen bir biyolojik gölet, kafeterya, büfe, mescit, tuvalet ve çevre düzenlemesi yapımı tamamlanmıştır.Yeni çehresiyle çok yakında ziyaretçilerini beklemektedir. Daha çok işimiz var. Kilis için çalışmaya devam” diye konuştu.