Alagöz köy okullarını gezdi

Yeni dönemde öğrencilere başarılar dileyen Alagöz, öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam ederek, öncelikle Polateli ilçesi Yılanca Karapınar Köyü İlkokulu’na gitti. Alagöz, yaptığı ziyarette sınıfları tek tek dolaşarak, derslere iştirak ederek öğrencilerle sohbet etti.

Alagöz, yapılan çalışmalar, etkinlikler ve okulların başarı durumlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra okuldan ayrılarak Polateli ilçesi Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu meslek kurslarını ziyaret etti. Alagöz, Merkez Uzunlu Köyü İlkokulu’na giderek burada öğrenciler ve öğretmenlere 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.