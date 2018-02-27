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27 Şubat 2018 15:05

Alagöz köy okullarını gezdi

Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Merkez Uzunlu Köyü İlkokulu ve Polateli ilçesi Yılanca Karapınar Köyü İlkokulu’na giderek yerinde incelemelerde bulundu.

Alagöz köy okullarını gezdi

27 Şubat 2018 15:05


Yeni dönemde öğrencilere başarılar dileyen Alagöz, öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam ederek, öncelikle Polateli ilçesi Yılanca Karapınar Köyü İlkokulu’na gitti. Alagöz, yaptığı ziyarette sınıfları tek tek dolaşarak, derslere iştirak ederek öğrencilerle sohbet etti.


Alagöz, yapılan çalışmalar, etkinlikler ve okulların başarı durumlarıyla ilgili bilgi aldıktan sonra okuldan ayrılarak Polateli ilçesi Halk Eğitim Merkezinin açmış olduğu meslek kurslarını ziyaret etti. Alagöz, Merkez Uzunlu Köyü İlkokulu’na giderek burada öğrenciler ve öğretmenlere 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olmasını diledi.




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