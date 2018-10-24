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Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki'nin Kilis temasları

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile beraberindeki heyet Kilis’te tarihi mekanları gezdikten sonra Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara ile bir araya geldi.

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile beraberindeki heyet Kilis'te tarihi mekanları gezdikten sonra Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara ile bir araya geldi.


Ankara Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları Yunus Keleş, Tuncay Temel ve Cebrail Aslan ile birlikte Kilis'i ziyaret etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile birlikte Kilis'te bulunan tarihi yerleri gezdi.


Kilis'in tarihi mekanlarına hayran kalan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile beraberindeki heyet Vali Tekinarslan ile Belediye Başkanı Kara ile bir araya geldi.

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