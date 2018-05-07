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07 Mayıs 2018 14:57

Alzheimer hastası kayıp kadın bulundu

Kilis’te kaybolan 83 yaşındaki alzheimer hastası kadın, drone ve arama kurtarma köpekleri ile yapılan ve yaklaşık 15 saat süren çalışmanın ardından ihbar üzerine bulundu.

Alzheimer hastası kayıp kadın bulundu

07 Mayıs 2018 14:57


Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Fadile Altunışık sün saat 19.00 sıralarında Kilis merkeze bağlı Demırşık köyündeki evinden çıkarak kayıplara karıştı. Ailenin ihbarı üzerine jandarma arama kurtarma, AFAD ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri harekete geçti. Yağmur ve kötü hava şartlarına rağmen Fadile Altunışık’ın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. İz süren jandarma köpekleri ile drone’nin de kullanıldığı arama çalışmaları esnasında, ekiplere Fadile Altunışık’ın Öncüpınar Konteyner Kenti yakınlarında görüldüğü ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye yönelen ekipler, Fadile Altunışık’ı buldu. Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Altunışık, sağlık kontrolünün ardından oğlu Halil Altunışık’a teslim edildi.


Annesinin alzheimer hastası olduğunu, zaman zaman ortadan kaybolduğunu belirten Halil Altunışık, annesinin bulunmasında emeği olan askeri yetkililer ile AFAD ekiplerine teşekkür etti.




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