Amcası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Müslümanbey Mahallesi’nde amca A.G. (50) ile yeğeni M.G. (23) arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi sonucu A.G. yeğeni M.G’yi bıçakladı. Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.G. bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, amca A.G ile kavgaya karıştığı belirlenen kuzeni B.G. ve ölen M.G.’nin ağabeyi M.G’yi gözaltına aldı.

İfadeleri alınan maktulün amcasının oğlu B.G ve amcası A.G. tutuklandı. M.G ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.