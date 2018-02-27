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27 Şubat 2018 10:16

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor

Kilis’te, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde bayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi faaliyetlerini sürdürüyor

27 Şubat 2018 10:16


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinin açıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakımından toplumun en öncelikli kesimini oluşturan kadın, anne ve çocukların sağlık düzeyini yükseltmek, üreme sağlığı hizmetleri bütünü içerisinde ailelere aile planlaması hizmetlerini ve diğer sağlık kuruluşlarıyla işbirliği içinde diğer ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunumunu koruyucu sağlık hizmetleri ilkelerine uygun şekilde gerçekleştirmek üzere kurulan Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezimiz Şehitler Mahallesi Canbazlar Sokak’ta Valilik Binası karşısı halkımıza hizmet vermektedir.Merkezimizde, Kadınlara, gebelere ve lohusalara bakanlığın belirlediği standartlara uygun hizmet Kadın ve ana sağlığı gibi konular hakkında bilgi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, doğum sonrası ve düşük sonrası aile planlaması hizmetleri tanıtımı ve uygulaması, Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve meme kanseri, servis kanseri gibi konularda erken teşhis için tarama hizmeti, 15 yaş üzerindeki kadınlara üreme sağlığı ile danışmanlık hizmetleri, Mamografi çekimleri için ücretsiz olarak Yenibeşevler semtinde hizmet vermekte olan Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezine hasta transferi yapılması gibi, Kadın ve Üreme Sağlığı hizmetlerimiz deneyimli personellerimiz ile sağlanmaktadır” denildi.




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