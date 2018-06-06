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06 Haziran 2018 14:27

Anız yakanlara dekar başı 48.58 TL ceza kesilecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası kesileceğini söyledi.

Anız yakanlara dekar başı 48.58 TL ceza kesilecek

06 Haziran 2018 14:27


İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Anız yakmanın suç olduğunu ifade ederek, “Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprak verimliliğinin sürdürülebilirliği için hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak anızların yakılması, çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek gerektiğinden, 2872 Sayılı Çevre Kanununun Ek madde 1/c bendine rağmen ilimizde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir. İlimiz sınırları içerisinde 2018 yılında anız yakmak Valiliğimizin 2018/2 Sayılı Genelgeleri ile yasaklanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018/1 No’lu tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası uygulanacak olup anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılacak, ayrıca 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır” diye konuştu.




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