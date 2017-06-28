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28 Haziran 2017 18:33

Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı

Kilis’te sivil askeri araç ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 1’i asker 6 kişi yaralandı.

Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 şehit, 6 yaralı

28 Haziran 2017 18:33


Edinilen bilgiye göre, Kilis-Elbeyli Karayolu 18’inci kilometresinde, Süleyman Temizkan (47) yönetimindeki 31 ZB 251 plakalı kamyonet ile Şevket Anlıbelik (30) yönetimindeki sivil askeri araç çarpıştı. Kazada, Piyade Uzman Çavuş Ömer Çintay (29) olay yerinde şehit oldu.


Kaza araç sürücüsü Piyade Astsubay Şevket Anlıbelik ile kamyon sürücüsü Süleyman Temizkan ile kamyonda yolcu olarak bulunan Mehmet Ünal, Deniz, Mehmet, Ahmet Temizkan yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.




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