Askeri üste KBRN eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Fatime Çelebi tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba üs bölgesinde KBRN eğitimi verildi. Çelebi, eğitimin amacının, Türkiye’yi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. Eğitimde özel kıyafetler, gaz maskesinin kullanımı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit karşısında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.