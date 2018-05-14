Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:23

Askeri üste KBRN eğitimi

Kilis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Çıldıroba üs bölgesinde askeri birliklere kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) tehlikeler farkındalık eğitimi ve temel afet bilinci konularında eğitim verildi.

Askeri üste KBRN eğitimi

14 Mayıs 2018 12:23


İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Uzmanı Fatime Çelebi tarafından Elbeyli ilçesine bağlı Çıldıroba üs bölgesinde KBRN eğitimi verildi. Çelebi, eğitimin amacının, Türkiye’yi etkileyebilecek olan KBRN tehlikelerine karşı halkın sağlığının ve çevrenin korunması, can ve mal kaybının en aza indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. Eğitimde özel kıyafetler, gaz maskesinin kullanımı, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit karşısında yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgiler verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç