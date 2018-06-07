Asmalı Konak’ta kadınlar için Meslek Zenginleştirme Merkezi açıldı

Kilis Belediyesi tarafından satın alınan tarihi konağın restorasyonu AB fonlarından karşılandı.

Açılışta konuşan AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, Kilis’te olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, “Burada sizlerle olmaktan ve bu merkezin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Kilis bizim için bir sembol hale geldi. Bir komşu ülkeden gelenlere yardımcı oldu. Cömertliğin, misafirperverliğin olduğu bir şehir, ihtiyacı olan insanlara el uzatan bir şehir olarak sembol oldu. Bu konuda Kilis’e yardımcı olmaktan ve diğer şehirlere de yardım etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis olarak savaşın ortasında tarihe sahip çıktıklarını ifade ederek, “Geleceğimizin teminatı olan, bayanlar, gençler ve çocukların doldurarak, geleceğimizi garanti altına aldık. Buradan tüm dünyaya şunu seslenmek istiyorum. ‘Umudun, barışın Ana şehri Kilis’tir’. Kilis umudun, barışın ana şehri olmaya devam edecektir. Kendi nüfusundan fazla Suriyeli’yi ağırlayıp, kavga, gürültü çıkarmayan dünyada tek şehir Kilis’tir. Ondan dolayı Kilis ve Kilisliler le biz gurur duyuyoruz. Kilisliler, kendi evlerini, kendi ekmeklerini kendi caddelerini, kendi sokaklarını mağdur ve mazlum Suriye halkı ile paylaşıyor. Bundan dolayı şikayet etmiyor. O nedenle bu insanlara ne yapılsa azdır” ifadelerini kullandı.

Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, “Burada toplumun bir yarısını geliştirip, diğer yarısını zincirle bağlamak isteyen, bazı toplumları inat, biz kadınımızla erkeğimizle, 21. Yüzyıla damga vurmanın en büyük göstergesinden biri olan kadın çalışma merkezleri birini hep birlikte açıyoruz. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese Avrupa Birliğinden gelen üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bir toplum düşünün ki toplumun yarısı zincirle yere bağlansın, yarısı da göklere çıkarılsın, böyle bir hayat ancak hayalde olur. Biz diyoruz ki evimizin direği,gönlünüzün direği kadınlarımız, bu toplumun mimarıdır. Yapılması gereken tek şey, bu kadınların çağa yumruk vurulurken, yanı başımızda olmalarıdır” diye konuştu.

Asmalı Konak Kadınlar Meslek Zenginleştirme Merkezinin açılışına AB Türk Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Cristian Berger, Kudre Program Direktörü Günler Tuobe, Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Mauel Polus, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili adayları Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal ve yetkililer ile vatandaşlar katıldı.