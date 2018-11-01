Aynı kavşakta bu defa traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kilis'te sık sık kaza yaşanan Şey Mansur kavşağında traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Basri Kurt (74) yönetimindeki 79 AY 625 plakalı traktör ile Suriye uyruklu İsmail Keçir yönetimindeki 27 MA 3345 plakalı otomobil Şeyh Mansur kavşağında çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Basri Kurt, traktörde yolcu olarak bulunan Zahide Kurt (71) ve otomobil sürücüsü İsmail Keçir yaralandı. Yaralanan 3 kişi ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar ölüm kavşağı olarak adlandırılan Şeyh Mansur kavşağında sık sık kaza yaşandığını söyleyerek, yetkililerin tedbir alması gerektiğini ifade etti.