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07 Ocak 2017 14:24

Azez’de bombalı araçla saldırı: 23 ölü, 71 yaralı

Azez’de bombalı araçla saldırı: 23 ölü, 71 yaralı

07 Ocak 2017 14:24

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde kaymakamlık binası yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 23 kişi hattını kaybederken, 71 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde öğle saatlerinde DEAŞ terör örgütü tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Azez’deki kaymakamlık binası yakınlarında halkın yoğun olarak bulunduğu pazarda gerçekleşen terör saldırında 23 kişi hayatını kaybederken, 71 kişi ise yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine getirildi. Durumu hafif olan yaralılar muhaliflerin kontrolündeki Suriye’deki hastanelere kaldırıldı.



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