Azez'de Osman Bin Affan İlkokulunun açılışı yapıldı

Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesinde Osman Bin Affan İlkokulunun açılışı yapıldı.

Okulun açılışına Kilis Vali Yardımcıları Osman Uğurlu, Vali Yardımcısı Ertuğrul Kaya, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare, Azez Bölge Eğitim Bölge Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, Azez Yerel Meclis Başkanı ve üyeleri törende hazır bulundu. Okulun Açılışında İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya yaptığı konuşmada Türkiye'nin kardeş Suriye halkının her zaman yanında olduğunu belirterek bundan sonrada desteklerin devam edeceğini belirtti. Törende Mehmet Uluğcan Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sergilediler.

Okulun açılış törene katılan Vali Yardımcıları Osman Uğurlu, Vali Yardımcısı Ertuğrul Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya, Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve Yerel Meclis Başkanlarıyla beraber temsili zil töreni yaparak yeni eğitim öğretim yılının startını vererek verdiler. Okula kayıtlı olan yaklaşık bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.