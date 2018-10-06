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Azez'de patlamada yaralananlar Türkiye'ye getiriliyor

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 5’e çıktığı öğrenilirken, yaralılar ise Türkiye’ye getiriliyor.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 5'e çıktığı öğrenilirken, yaralılar ise Türkiye'ye getiriliyor.


Azez'de sanayi bölgesinde bir araca döşenmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü sayısı 5'e, yaralı sayısının ise 29'a ulaştığı öğrenildi. Yaralılar Azez ile Mera'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ağır yanıkları bulunanlar ise Kilis'e getiriliyor. Sınırdan geçirilen ve vücudunda birinci dereceden yanık bulunan 3 Suriyeli şahıs, Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

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