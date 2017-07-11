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11 Temmuz 2017 14:59

Azra Sun’nun hayali gerçek oldu

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, hayali luna parka gitmek olan 7 yaşındaki Azra Sun’nun hayallerini gerçekleştirdi.

Azra Sun’nun hayali gerçek oldu

11 Temmuz 2017 14:59


Kilis Belediyesi tarama ekipleri tarafından mahalleleri tararken Azra Sun isimli yetim bir çocuk tespit etti. Arza Sun’nun en büyük hayalinin doğum gününün kutlanması, lunaparka gitmek olduğunu öğrenen Başkan Kara, personele talimat vererek, Azra Sun’nun hayalini gerçekleştirmek için lunaparka götürdüler.


Azra Sun, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı ziyaret etti. Başkan Kara, Arza Sun için doğum günü nedeniyle pastası kesti. Başkan Kara ile eşi Gülsen Kara ile tanışan Arza Sun mutlu bir şekilde evine götürüldü.




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