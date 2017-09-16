Bakan Arslan Kilis’e müjdeleri verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kilis’in ulaştırma sektöründe ve diğer konularda sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya başkanlık etti. Belediye Konukevi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, onuruna verilen yemeğe katıldıktan sonra protokol üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası bir basın toplantısı düzenleyen Bakan Arslan, Türkiye’nin son 15 yılda birçok alanda kalkınmada 3 kat büyüdüğünü ifade ederek, “Ebetteki birçok alanda yansımaları var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bunun yansımanı Kilis’te görüyoruz. 81 ilde görüyoruz. Ama dünyanın da takdiri ile birlikte hakkın temsilini birlikte görüyoruz. Bölünmüş yollar 6 bin 100 kilometreden 25 bin 408 kilometre erişmiş durumdayız. Sıcak asfaltta ha keza 3 katına çıkmış durumdayız. Tünenler de, köprüler de ciddi mesafeler almış duramdayız. Kilis’te 2 kilometre bölünmüş yol varken, bugün 30 kilometre yolumuz var. Sıcak asfalt yokken, bugün 30 kilometre sıcak yolumuz var. Kilis-Hassa karayolunun 25 kilometre yolu yapıldı. Kilis-Gaziantep-Elbeyli yolu 25 kilometre sathi kaplama yapmıştık. Sıcak asfalt yapılması için ihalesi yapıldı. Yaklaşık 90 milyon TL’dir. Kilis-Polateli yolunu yapmıştık. Yeni gelişmeler üzerine yeni bir yol yapılacak. Bu yapılacak yolun sıcak asfalt yapılması için çalışma yapılacak. Yapılacak olan organize sanayiden gelen yol buraya bağlanacak. 12 metrelik bir yol genişliğinde olacak. Yatırımı programa alıyoruz. Kilis Kuzey Çevre Yolu için gerekli çalışmaları yapacağız. Resul Osman Mesire Alanı için talep edilen ek yolu da belediyemiz ile beraber hareket ederek yapacağız” dedi

Özellikle güneydeki sıkıntıları bildiklerini ifade eden Bakan Arslan, “Herkeslerin malumu olağanüstü bir gayret var. Ülkemiz topyekün bir mücadele verirken, içerideki hainlerle mücadele ederken, dışarıdaki bataklıkların kurutulması, bu bataklıklardan kaynaklı olarak ülkemize zarar veren, Kilis’imize zarar veren terör örgütleri ile mücadele konusunda da olağanüstü bir gayret gösteriyoruz. Bu gayreti sınırlarımız dışında da gösteriyoruz. Bunu da en iyi siz biliyorsunuz. Bu çalışma, bu gayret her zaman devam edecektir. Eminim ve beklentimiz o ki, güneyimizdeki bu karışıklığı, karmaşayı bir bir ortadan kaldırılması için ülke olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama dünya kamuoyunu bu konuda bilgilendirip, bilinçlendirip Birleşmiş Milletler dahil herkesin bu konuda devreye girmesini istiyoruz. Güneyimize huzur gelsin, güneyimize birlik, beraberlik gelsin, biz de sınırdaki bir serhat il olarak bu konumdan daha fazla yararlanabilelim. Taşıma koridorları özellikle buna dahil. Demiryolları konusunda da Suriye ile daha büyük uluslararası çalışan koridorlar, projeler yapalım. Bundan da hem ülkelerimiz yararlansın, hem sınır ilçemiz Elbeyli, Çobanbey ve Kilis yararlansın. Demiryolları konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Yine amacımız Gaziantep-Çobanbey hatta Halep’e kadar uzanacak hızlı treni de bu huzur geldikten sonra birlikte hayata geçirmektir” diye konuştu.

Daha sonra Belediye Başkanı Hasan Kara’nın eşi ile Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in eşi Dilek Dülger tarafından Kilis Belediyesine ait konaklarda kadınlar tarafından yapılan el işi yatak örtüsü, eşine ulaştırılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a verildi.