Bakan Arslan Kilis’te ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ilk olarak Kilis Valiliğini ziyaret etti. Bakan Arslan, Valilik girişinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak daire amir ve müdürleri tarafından karşılandı.

Kilis Valiliği şeref defterini imzalayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Vali Tekinarslan’ı makamında ziyaret etti. Vali Tekinarban, “Başta Kilis Resul Osman Dağı’nın yapımı, Kilis-Gaziantep karayolunun yapılması ve Elbeyli ilçesi çevreyolu yapılması Çobanbey Sınır Kapısı’nın da önümüzdeki dönemde ticaretin önemli bir kapıya dönüşmesinde bakanlığınızın çok önemli katkıları olmuştur” dedi.

Bakan Arslan ise Bakanlık olarak ülkenin her yerinde olduğu gibi Kilis’te de insanın erişimi ve ulaşımı için çalıştıklarını ifade ederek, “Her şeyi yaptık yapmaya da devam ediyoruz. Bugün gerek valiliğimiz gerekse belediyemizi ziyaret etikten sonra bir çalışma programı gerçekleştireceğiz. Kilis’in bütün projelerini tekrar masaya yatıracağız” dedi.

Vali Tekinarslan, Bakan Arslan’a Kilis yöresine ait yemeni hediye etti.

Bakan Arslan, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı makamında ziyaret etti. Başkan Kara, Bakan Arslan’ı Kilis’e davet ettikten bir hafta sonra kendisinin Kilis’e geldiğini ifade ederek, “Kilis’in küçük olmasına rağmen üzerinde taşıdığımız yük çok fazladır. Kendi nüfusumuz 94 bin ama 135 bin Suriyeli misafirimiz var. Buna rağmen 135 bin misafir olmasına rağmen barışın ve huzurun olduğu en nadir illerden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Bakan Arslan, Türkiye’nin her yerinde yaptıkları gibi Kilis’e de hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Kara, Bakan Arslan’a Kilis el işi yorgan hediye etti