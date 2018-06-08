Hayırlı olsun. AK Parti hükümetleri döneminde 4 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis küçük ama nüfus başına en fazla yatırım yaptığımız yer burası" dedi.

İlk önce Kilis Valiliğini ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bakan Eroğlu, 11 Mayıs’ta Kilis’te sel felaketi yaşandığını, bundan sonra benzer sıkıntıların yaşanmaması için acil olarak baraj inşa edeceklerini vurguladı. Bakan Eroğlu, Kilis’te Suriyelilerin de gelmesiyle su yetersizliği yaşandığını belirterek, “44 yılın en büyük kuraklığını 2017 yılında yaşadık. Esad’ın zulmünden dolayı Suriyeli kardeşlerimiz buraya gelmek zorunda kaldı. Tabii nüfus birden artınca ve barajdaki su da yetmemeye başladı. Biz bunu görerek yeni barajlar yapıyoruz. Yukarı Afrin barajından buraya su getireceğiz. Kilis’in böylece su sorununu kökten çözmüş olacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, Zeytin Dalı Harekatı’ndan önce terör örgütü PYD/YPD/PKK tarafından Kilis’e atılan roketler nedeniyle şehitlerin olduğunu ve camilerin bombalandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar dinsiz, hain ve mendebur insanlar. Bazı ülkelerin maşası durumunda olan PKK’yı dize getirmek için gerçekleştirilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile onların canlarına ot tıkadık. Şehit düşen kardeşlerimize gani gani rahmet niyaz ediyorum. Bu insanları buraya kabul etmeseydik Esad tamamını öldürecekti. Çoğu akrabamız, kardeşimiz ve gönül coğrafyamız. Biz de buna asla müsaade edemezdik, dolayısıyla onlara bağrımızı açtık. Onların gelmesiyle ekmeğimiz azalmıyor. Cenab-ı Allah başka yerlerden ne bereketler veriyor. Fakir fukaraya yardım ederseniz Allah da size bereket ihsan eder."

Eroğlu, Kilis’te bugün 4 tesisin temelini atacaklarını ifade ederek, "Burada en modern sulama sistemi yapılacak. İnsanlar, bir ağaç altında dinlenmek istiyor. Dolayısıyla hastane avlusu dahi olsa hepsini ağaçlandırıyoruz. İsteyen kurumlarımıza da ücretsiz fidan veriyoruz. Bugün 138 milyon liralık bir yatırımla Kilis’e geldik. Hayırlı olsun. AK Parti hükümetleri döneminde 4 milyar liralık yatırım yaptık. Kilis küçük ama nüfus başına en fazla yatırım yaptığımız yer burası" diye konuştu.

Bakan Eroğlu’na Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan ile diğer yetkililer eşlik etti.