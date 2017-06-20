Bakan Eroğlu, Kilis’te temel atma törenine katıldı

Resul Osman Mesire Alanında gerçekleştirilen temel atma törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger ile AK Parti Kilis il Başkanı İzzet Toprak, daire amir ve müdürleri çok sayıda Kilisli vatandaş katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Eroğlu, kendisinin Kilis’in hizmetkarı olduğunu ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımız selamını iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız ‘Resul Osman Dağı için ne gerekiyorsa yap’ talimatı verdi. Ne kadar isabetli olduğunu buraya gelince gördüm. 3 tesisin temeli atıyoruz. 79 milyon TL maliyeti var. Her gelişimizde müjdeler ile geldik. 33 müjde ile geldik. Toplam 284 milyon TL’lik yatırım yaptık yapıyoruz. Hükümet olarak Kilis’e, 3 milyar TL yatırım yaptık. Hastaneler, tesisler, yaptık yapmaya devam ediyoruz. Kilis susuzluktan kırılıyordu. ‘Kadınlar birbirine senin su günün ne zaman diye soruyordu’ Su sorununu çözdük. Ama Suriyeli mülteci kardeşlerimiz geldi. 135 bin Suriyeli kardeşimiz Kilis’e geldi. Nüfus artında su sorunu çözmek için Yukarı Afrin barajını yapıyoruz. İnşallah bu barajı önümüzdeki yıl çözeceğiz. 31 Aralık 2018 yılında bitireceğiz. Arıtma tesisini alt yapısını yapacağız. Gaziantep’le sizin ortaklaşa kullandığınız Kayacık barajı var. Bunun yanına Doğanpınar barajı yapıyoruz. Gelirken 80 bin dekar alan sulanacak. Orman teşkilatı olarak gelir getirici şeyler yapılacak. Ormanın yakınlarındaki köylerde, ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, dikecek, 3 yıl bakımı bütün masrafları, köydeki hane başına eşit şekilde dağıtılacak. 49 yıl vatandaşa ait geliri. Masraf bizim, geliri vatandaşındır” dedi.

Daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu ve beraberindekiler tarafından törenle temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılanlara bir iftar yemeği verildi.