138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılışı ve temel atma töreninde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin iyi yönetildiğini ifade ederek, “Bakın Türkiye’yi biz 14-15 yılda 3,7 kat büyüttük, yaklaşık 4 misli büyüttük, dile kolay, eskiden Türkiye çok gerilerdeydi, dünyada şimdi 17 sıraya yükseldi, G 20’de bizde varız. Türkiye de var, hatta satın alma paritesine göre, dünyada 13. sıradayız. Bu yeterli mi değil, inşallah sizlerin sayesinde Türkiye daha da büyüyecek. Türkiye o kadar büyüdü ki Gayri Safi Milli Hasılamız 220 milyar dolarken, şu anda 851 milyar dolar. IMF’ye borcumuzu ödedik, Allah’a şükür borcumuz yok. Borcu olan ülkeler emir alıyor. Artık biz emir alacak ülke değiliz. Eski Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde 86’sı tamamen faize gidiyordu. Faiz lobisine gidiyordu. O da kesildi, enflasyon canavarı vardı. Ben yüzde 90’lık enflasyonları gördüm. Bir gecelik faizin yüzde 3 bin 500 olduğu dönemi yaşadık. Ekonomi bugün gelişiyorsa, ihracatımız 36 milyar dolardan 167 milyar dolara gelmişse, üretim artmışsa gerçekten burada ekonominin çok iyi gittiğini ifade etmek istiyorum. Geçen yıl 2017 yılında Türkiye yüzde 7.4 büyümeyle bütün G 20 ülkelerini geçerek birinci sıraya oturdu. İşte Türkiye budur” dedi.

“Mehmetçiğiz, erinden en üst komutanına kadar askerimizin arkasındayız”

Bakan Eroğlu, geçmiş dönemde Suriye’deki gelişmeler nedeniyle teröristlerin Kilis’i tedirgin ettiğini ifade ederek, “İnsanlar burada oturamıyordu. Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı Harekatıyla Mehmetçik onlara gereken dersi verdi. Planlarını suya düşürdü. Ama bunlardan rahatsız olanlar varmış, kahraman bir subayımız var, Metin Temel paşamızdan rahatsız olanlar, apoletlerini sökecekmiş, sen kim oluyorsun, biz hepimiz Mehmetçiğiz, erinden en üst komutanına kadar askerimizin arkasındayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra 138 milyon lira tutarındaki 4 tesisin açılışı ve temel atma töreni gerçekleştirildi.

Programa Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis Milletvekili Reşit Polat, Mustafa Hilmi Dülger, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Genel meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, AK Parti Kilis İl Başkan Vekili Mehmet Canarslan ile vatandaşlar katıldı.