Bakan Tüfenkci Çobanbey Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, beraberinde Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve beraberindeki heyet ile birlikte Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı’na geldi. Burada Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Burada yetkililerde bilgi alan Bakan Bülent Tüfenkci, daha sonra Suriye’nin Çobanbey Sınır Kapısı’na geçti. Burada Suriyeli çocukların çiçekler ile karşılandı. İstiklal Marşı’nı Suriyeli çocuklardan dinleyen Tüfenkci’nın kesilmemesini istememesine rağmen Suriyeliler kurbanı kestiler.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Suriye Çobanbey Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, Çobanbey Sınır Kapısı’nın B sınıfı sınır kapısı olduğunu aldıkları karar ile A sınıfına yükselttiklerini ifade ederek, “Valiliğimizin de koordinesinde oluşturmuş oldukları model ile birlikte biz buraya daha işlevle birlikte daha güzel bir kapıyı yapacağız. Bilindiği üzere Türkiye’nin Suriye’de Fırat Kalkanı harekatıyla beraber, oradaki insanların ihtiyaçlarını giderme noktasında orayla Türkiye arasındaki ticareti geliştirme sadece Çobanbey ile Azez bölgesi değil, bölgelerle de ticaretin attırılması noktasında sınır geçişlerinin kontrolü attırıcı modern kapıları inşa ederken, bir yandan da ticareti geliştirici ve kolaylaştırıcı kapıları yapıyoruz. Çobanbey’in faaliyete geçmesiyle beraber hem Kilis, hem Gaziantep’e hemde Türkiye’ye katkısı olacaktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu’nun Suriyelilere 30 milyon dolar harcanması eleştirisine tepki gösteren Bakan Tüfenkci, “Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de bulunan göçmenlere, 30 milyar doları nereye harcadığımızı soruyordu. Gelsin buralara baksın gelsin Kilis’e baksın, Kilis’in nüfusundan daha fazla Suriyeli kardeşlerimizi biz Türkiye’de misafir ediyoruz. Gelsin Gaziantep’e baksın, gelsin esasında bu bölgelere baksın, buraya geldiklerini şunu görürler, biz hastanelerimizle biz okullarımızla, biz yollarımızla biz belediye hizmetlerimizle Suriyeli kardeşlerimin oluşturmuş olduğu potansiyeli ve onların getirmiş olduğu şehirde yaşamasından ötürü masrafı da Türkiye olarak, biz her birimimizle bu üslenmiş oluyoruz. Ama maalesef, ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu, sadece AFAD’da yapılan yardımları sadece geçişlerde onlara yardım olarak ödenen miktarlara herhalde hesaplıyor” diye konuştu.