Bakanların Kurbanları Kilis’te kesildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank’ın eşi Esra Varank’ın kurbanları Diyanet Vakfı Kilis Şubesi tarafından vekaleten kesildi.

Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, eşi Esra Varank, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, kurbanlarını vekaletin Kilis’te kesildiğini ifade ederek, "Bu yıl Kurban Bayramı vesilesiyle 4 bin 300 kurban kesimine Diyanet Vakfı olarak muvaffak olduk. Kilis 7 yıldır esnaf bir şehir olarak, sıkıntıda olan sığınmış olan Suriyeli kardeşlerimize bakıyor. Nüfusu 97 bin olmasına rağmen, 120 bin Suriyeli kardeşimizi içinde barındıran ilimizdeki insanlara destek olmaları açısından Diyanet Vakfımız ile 45 bin 300 kurbanı burada kesiyoruz. Bu kurbanları en hızlı bir şekilde sahiplerine ulaştırarak, fakir, muhtaç, yerli fakirlerimize misafirlerimize ulaştıracağız” dedi