Başbakan Yıldırım’dan kamuya personel müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, "2018’de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı’na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin, Adalet Bakanlığı’na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek" dedi.