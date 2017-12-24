Başbakan Yıldırım’dan Suriye değerlendirmesi

Kilis’te AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Binali Yıldırım, AK Parti’ye muhalefet etmek isteyenlerin Türkiye’ye muhalefet ettiğini belirterek, “Türkiye, demokrasi ve refah yolunda asla geri adım atmayacak. Her kim ’AK Parti’ye muhalefet edeyim’ diye Türkiye’ye muhalefet ederse mutlaka mahcup olur. Bunu geçmişte herkes gördü, gelecekte de herkes görecek. Meşru hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı söylenen her gayrimeşru söz, Türkiye’ye karşı söylenmiştir, bu böyle bilinmelidir” dedi.

“Kilis’in toprakları da insanları da suya doyacak”

Kilis’te AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımlardan da bahseden Başbakan Yıldırım, Kilis’e müjdeler vererek, 2050 yılına kadar su sorunun kökünden çözüleceğini ifade etti. Yıldırım, “Kilis’in bereketine bereket katmak için Narlıca-Musabeyli barajları ile Demirciler göletini yapıyoruz. Kayacık Projesi kapsamında 109 bin dekar araziyi sulayacak Kayacık ve Doğanpınar barajlarını tamamlayacağız. Yukarı Afrin barajı ile Kilis’in su sorununu 2050 yılına kadar kökünden çözüyoruz. Kilis’e yıllık 19 milyon metreküp su verecek olan bu baraj önümüzdeki yıl hizmete girecek. Bu barajlar sulama tesisleri ile birlikte tarımsal sulama daha da artacak. İçme suyu sorunu kökünden hallolacak. Yeter mi? Elbette yetmez. Kilis, toplamda 37 bin hektar, dekar araziyi sulayacak 2 baraj daha yapacağız. Kilis’in toprakları da insanları da suya doyacak” dedi.

Hastane dedikodularına cevap

Başbakan Binali Yıldırım, bölgeye yapılacak devlet hastanesinin yeri ile ilgili dedikodular çıktığını hatırlatarak, “Buralarda bugünlerde konuşulan bir hastane mevzusu var. Hastane olacak mı olmayacak mı? Nereye yapılacak yapılmayacak. Bu tartışmayı bitiriyorum. İl başkanları toplantısında bu mevzuyu gündeme getirdi, cevapladım ama tekrar ediyorum. Yeri de belli. Hastanede 500 yataklı olacak. Hastaneye başlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

“Antep-Halep-Kilis hızlı demiryolundan vazgeçmedik”

Kilis’in 2002 yılından itibaren ulaşımda çağ atladığını söyleyen Başbakan Yıldırım, Suriye ile ilişkilerin iyi olduğu dönemde alınan Gaziantep-Halep-Kilis hızlı demiryolu projesi hazırlıklarına başlandığını müjdeledi. Yıldırım, “Kilis’te 2002’de bölünmüş yol yoktu, bugün 35 kilometre bölünmüş yolumuz var. Kilis, Antep’e bölünmüş yollarla bağlandı. Biliyorsun bir zaman Suriye ile ilişkilerimiz iyiydi. O zaman bir karar vermiştik. Antep-Halep-Kilis Hızlı Demir Yolu demiştik. Bu projeyi unutmuş, vazgeçmiş değiliz. Suriye’de işler düzeldiğinde bu demiryolunu da yaptıracağız. Proje hazırlıklarını yaptırıyoruz” dedi.

Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük kapıları yenileniyor

Yıldırım, Çobanbey ve Öncüpınar Sınır kapılarının da yenileneceğini vurgulayarak, “Önce Çobanbey’e başlıyoruz, hemen arkasından da Öncüpınar’ı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Suriye’de iş başa düştü”

Başbakan Binali Yıldırım, Suriye sorunun çözümü ile ilgili Türkiye’nin ağırlığını koyduğunu ifade ederek, “Suriye’deki sorunu çözmekte sonunda iş başa düştü. Türkiye bura da ağırlığını koydu. Rusya ve Iranla birlikte. inşallah burada da yıllardır iç savaşta hayatını kaybeden memleketlerinde ayrılmak zorunda kalan kardeşlerimizde huzur içerisinde memleketlerine dönecek” ifadelerini kullandı.

“Oradaki şer yuvalarını dağıttık”

Fırat Kalkanı Harekatını hatırlatan Yıldırım, yapılan operasyonlarla sınırın öbür tarafındaki şer yuvalarının dağıtıldığını kaydetti. Yıldırım, “Fırat Kalkanı Harekatı öncesinde Kilis’te roketlerden ne sıkıntılar çektiğinizi biliyoruz. Saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımız, şehit olan güvenlik görevlerimiz oldu. ‘Yağma yok, bu memleket sahipsiz değil’ dedik. Fırat Kalkanı’nda karar verdik. Oradaki tüm şer yuvalarını dağıttık, sükûneti, huzuru sağladık. Cerablus’tan El-Bab’a kadar 2 bin kilometrekarelik alanı, güvenli hale getirdik. Şimdi orada, o bölgelerin sahibi 75 bin mülteci oralara döndü, yerleşti, orada hayatlarını devam ettiriyor” dedi.

Binlerce kişiye iş imkanı

Yıldırım, bölgede yapılacak ve genişletilecek organize sanayi bölgeleri ile birlikte binlerce kişiye iş ve aş imkanı doğacağını vurgulayarak, “Polateli şahinbey organize sanayi bölgesini de yapıyoruz. Tekstil ihtisas Organize sanayi bölgesi olacak. Binlerce vatandaşa iş ve aş imkanı sağlayacak. Mevcut OSB’de yer kalmamış, onu da önümüzdeki yıllarda genişleteceğiz. Hiç kimsenin bu ülkeyi, bu milleti bölmeye gücü yetmez. Hükümümetimiz, valimiz, belediye başkanlarımız canla başla çalışıyor. Yeter ki siz üretin, Kilis için proje yapın. Burada sözünü veriyorum bizden tam destek” diye konuştu.

AK Parti’nin her zaman seçime hazır bir parti olduğuna da dikkat çeken Yıldırım, şölen havasında yapılan kongrelerin de hayırlı olmasını diledi.

AK Parti’nin hedefinin 2019 olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Gençler, Kilis 2019’a hazır mı? Ak kadınlar, 2019’a hazır mı? Kilis destan yazmaya var mı? O halde gece gündüz demeyeceğiz. Her vatandaşımızın elini sıkacağız, gönlünü alacağız. 15 yıl boyunca Kilis’imize Türkiye’ye neler kazandırdık, hangi hizmetleri yaptık, birer birer anlatacağız. Bu kadrolar bugüne kadar destan yazdı, tarih yazdı. İnşallah bundan sonra da aynı başarıyı, aynı destanı yazmaya devam edecek. Bölgede, barışı, huzuru inşallah hep birlikte sağlayacağız. Bunun için Türkiye üzerine düşen ne varsa, bugüne kadar yaptı, Bundan sonra da yapmaya devam edecek.”

Konuşmasının ardından salondan ayrılan Başbakan Yıldırım’ın kentteki programı sürüyor.