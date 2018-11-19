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Başından vurulmuş olarak bulunan polis son yolculuğa uğurlandı

İstanbul’da bariyerlere otomobili ile çarpıtan sonra duran ve başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulunan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36) Kilis’te son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da bariyerlere otomobili ile çarpıtan sonra duran ve başından vurulmuş vaziyette ölü olarak bulunan polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu (36) Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.


Dün sabah saatlerinde İstanbul'da E-5 karayolu Kumburgaz kavşağında polis memuru 36 yaşındaki Mehmet Fatih Nenemoğlu‘nun kullandığı otomobil, bariyerlere çarpmış, polis memuru başından tek kurşunla vurulmuş olarak bulunmuştu.


Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenemoğlu'nun cenazesi Kilis'e getirildi. Hacı Cümbüş Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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