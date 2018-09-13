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Başkan Kara Başkan Yardımcısı Çataklı'yı ziyaret etti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Başkan Kara, İçişleri Bakan Yardımcısı ve bir önceki Kilis Valiliğini yapan İsmail Çataklı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu ifade ederek, "Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya yeni görevinde başarılar diledim. Ayrıca Kilis'imize yapmış olduğu hizmetler ve destekleri içinde şahsım ve Kilis halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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