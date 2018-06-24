Başkan Kara eşi ile birlikte oyunu kullandı

Dönem milletvekilliği genel seçimleri için oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara, Cumhurbaşkanlığı, 27. Dönem milletvekilliği genel seçimleri için Hacı Mehmet Koçarslan Anadolu Lesisinde oyunu kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Kara eşi Gülsen Kara, sandık görevlilerine hal hatır sorduktan sonra yaptığı açıklamada, “24 Haziran seçimlerinin öncelikle ülkemize hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Sandıklarımızı gezdik. Huzurlu ve sakin bir seçim geçirdikleri için Kilis halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.