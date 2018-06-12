Başkan Kara Kilisli milli sporcular ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile Milletvekili Adayları Mustafa Hilmi Dülger ile Ahmet Salih Dal milli sporcular ile bir araya geldi

Başkan Kara, eşi Gülse Kara, Milletvekili adayı Mustafa Hilmi Dülger, Eşi Op.Dr. Dilek Dülger, Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ve Milli Takım sporcuları ile birlikte çarşıda gezdi. Başkan Kara, sporcuların tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Kilis Belediyespor Kulübü bünyesinde futbol dışında, atletizm, badminton, basketbol, judo, masa tenisi, tekvando, voleybol ve Bilek görüşe branşlarında aktif hale getirdiklerini ifade ederek, “Bu amatör bronşlarda 21 erkek, 41 bayan olmak üzere 62 fal sporcumuz var. Bu sporcularımızın 11’i milli sporculardır. Judo branşında Türkiye 3’üncüsü, 5’incisi, Atletizm branşında Türkiye 1’iincisi ve 2’incisi, Bilek güreşinde Avrupa 1’incisi, dünya 2’incisi, Avrupa 4’üncüsü dünya 4’üncüsü, Avrupa 8’incisi ve dünya 4’üncüsü bu sporcularımızdır. Voleybol branşında 2 sporcumuz milli takıma gönderdim. 2018-2019 sezonunda bayanlar voleybol takımı ile 2’inci ligde mücadele etmek için harekete geçtik” dedi. Milletvekili adayı Ahmet Salih Dal ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler sayesinde bu sporcuların yetiştiğini ifade ederek, “Daha fazla sporcu yetişmesi için çalışacağız. Ayrıca Kilis Belediyespor’un 3’üncü lige çıkması için var gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz" diye konuştu. Milletvekili adayı Mustafa Hilmi Dülger ise Kilis’ten milli sporcuların çıkmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, “Daha fazla sporcumuzun Avrupa, ve dünya şampiyonu olması için her türlü desteği vereceğiz. Sadece bu dallarda değil, futbol alanında da artık Kilis Belediyespor’un bir üst lige çıkması gerekiyor. Her türlü desteğe hazırız” diye konuştu.