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30 Nisan 2018 14:09

Başkan Kara Lise son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kız Meslek Lisesi öğretmenlerini ve 12.

Başkan Kara Lise son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi

30 Nisan 2018 14:09

sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.


Başkan Kara, Üniversite sınavlarına kısa sürü kaldığını hatırlatarak, "Üniversitesi sınavları, Haziran sonunda yapılacak. Bu nedenle sınava girecek sizlerin üzerinizdeki sınav stresini atmanız gerekiyor. Tabiki heyecanlanacaksınız, ama her şeyin sonu değil, bizlerde, öğretmenleriniz de aynı stresleri yaşadık. Bu nedenle derslerinizi planlı bir şekilde çalışın, aileleriniz ve öğretmenlerinizin sizden beklentilerini biliyorsunuz. Derslerinize çok çalışarak, bu beklentileri yanıt vermenizi bekliyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.




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