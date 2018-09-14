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Başkan Kara TBMM Başkanı Yıldırım'ı ziyaret etti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.


Belediye Başkanı Hasan Kara, ziyaret ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve Kirvemiz Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek Kilis'imize göstermiş olduğu yakın ilgi ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı ilettim. Ayrıca zor günlerimizde her zaman yanımızda olan değerli başkanımıza Kilis halkı ve şahsım adına da ayrıca memnuniyetimizi ve teşekkürlerimizi ilettim” dedi.

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