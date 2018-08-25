Başkan Kara yanan fırında incelemelerde bulundu

Başkan Kara, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Direkçiler Sokaktaki fırında incelemelerde bulunarak, İtfaiye Müdürü Niyazi Budak’tan bilgi aldı.

Başkan Kara, İtfaiye ekiplerinin yerine çok kısa bir süre içinde intikal ederek yangına müdahale ettiğini belirterek, "Çıkan yangın sonucu binada mahsur kalan 11 kişi kurtarılarak dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye sevk edildi. . Herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. İtfaiye Müdürlüğü ekibimize bu özverili çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.