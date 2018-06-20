Başkan Kara’dan 24 Haziran değerlendirmesi

Başkan Kara, Çengel Mahallesinde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün katılılığı mitingide 24 Haziran öncesi Kilis halkının iradesinin net olduğunu ifade ederek, "Kilis Ak Partinin yeni bir zaferi için hazırdır. Gönüllerden Ak Partiyi silmeye çalışanları yeni bir mağlubiyetin beklediği ortadadır. Vakit Kilis Vaktidir. Mesnetsizce saldıranlar, çeşitli iftiralarla zafer elde edeceğini zannedenler, kendileri için bahar, Kilis için kara kış senaryosu çizenler rüyalarının en güzel yerinden uyanmıştır. Halkımız AK Partiye sahip çıkmış, ümmetin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a Kilis’ten samimi duygularını göndermiştir. Aziz Kilis tertemiz bağrına bastığın Recep Tayyip Erdoğan’ın gönlünde özel bir yerin var. Müslümanlar birbirlerine görülmez zincirlerle bağlıdır, bizler birbirimize samimiyet ile bağlıyız, sevgi ile bağlıyız, muhabbet ile bağlıyız. Bu bağı koparamayacaklar, aramıza nifak tohumları ekemeyecekler, bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Birlikte başaracağız, birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız. Bu şehre daha güzel günler yaşatacağız. Kilis Belediye Başkanı olarak ben hazırım. Milletvekili adayı arkadaşlarım tüm enerjileri ile Kilis’e dev projeleri kazandırmak için hazır. Mustafa Hilmi Dülger hazır, Ahmet Salih Dal Hazır. Arkasına güçlü bir meclis çoğunluğu alacak olan Cumhurbaşkanımız bu ülkeyi şaha kaldırmaya hazır. El ele verecek ve tüm engelleri gönül zenginliğimiz ile aşacağız. Bizler hazırız, bu akşam bir daha iman ettik ki sizlerde hazırsınız. O halde 24 Haziran günü Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir zafer bizleri bekliyor. Tüm dünya bir kez daha görecek. Kanıyla, canıyla, malıyla bu vatan için ağır bedeller ödeyen Kilis 24 Haziran günü Cumhurbaşkanına sahip çıkacaktır. Her türlü karanlık senaryoyu masaya yatıranlar o masadan sükut-u hayal ile kalkacaktır. Bu destek için müteşekkiriz, Allah bizleri bu desteğinize layık eylesin” dedi.