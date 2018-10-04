Başkan Kara'dan annesinin özel kalem müdürü olarak işe başladığı iddialarına sert yanıt

Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal medyada annesinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde özel kalem müdürü olarak göreve başladığı yönündeki paylaşımlar üzerine yaptığı açıklamada, "Annemin ve ailemin üzerinden karalama ve iftira kampanyaları düzenleyen özellikle seçim dönemleri yaklaştıkça en aşağılık ve hepimiz için en kutsal olan aile mahremine varacak kadar hiç bir değer yargısına sığmayacak şekilde yalan haberler, yapılarak sosyal medya üzerinden yayılmaya çalışılmaktadır. 74 yaşındaki annemin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Özel Kalem olarak işe başladığına varıncaya kadar akla ziyan, alçakça, çukurca iftiralar yazılıp paylaşılmaktadır. Böyle bir şey söz konusu olmayıp, bu söylem ne akla ne mantığa sığmamaktadır. Bu tür asılsız söylemlerle acizce karalama kampanyaları ve algı operasyonları yapmaya çalışan zavallıları kınıyorum ve kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Halkımızın bunlara gereken cevabı zamanı gelince vereceğini de eminim” diye konuştu.