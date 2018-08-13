Başkan Kara’dan döviz ile altınları bozdurun kampanyasına destek

Başkan Kara, ülke insanın son yıllarda ağır badireler ile boğuşmak zorunda kaldığını ifade ederek, “Bir çok kez bütünlüğümüzü hedef alan karanlık odaklar yeri gelmiş terör örgütleri, yeri gelmiş işbirlik içerisinde oldukları güçlerle necip milletimizi kalbinden hançerlemeye teşebbüs etmiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın adeta bir satranç tahtasında yapılan hamlelere benzer hamleleri ile bir çok badireden milletimiz Allah’ın yardımı ile kurtulmuştur. Sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturarak bizleri Anadolu’ya hapsetmek ve sonunda imha etmek isteyen karanlık güçler aynı anda 15 Temmuz ihanetini devreye sokarak bizleri tarihten silebilecekleri hayaline kapılmışlardır. Sevr anlaşmasının kirli mimarları bugünde işbaşındadır. Yüce milletimiz bugünde sinsi bir kuşatma altındadır. Silahla, zorbalıkla bu milleti aşamayacaklarını anlayanlar tek tek ihanet projelerini devreye sokmakta ve eninde sonunda bir başarı elde ederiz umudu taşımaktadırlar. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları ile sınırlarımızdaki terör odaklarının dağılması, FETÖ denen hain örgütün devlet ve ordu bünyesinden tasfiyesi, PKK’nın elinin kolunun kesilerek kadın ve çocuklara saldırabilecek kadar alçalıp zayıflaması, yeni hedefi istikrarlı Türk ekonomisi yapmıştır. Amaç bellidir, ekonomisi çökertilen ve savunması zayıflayan ülkemiz bağışıklık sistemi çökmüş bir insan bünyesi gibi olsun ve her türlü saldırıya açık hale gelsin istenmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki, Allah’ında bir hesabı vardır. Türk devletinin önüne bunları yapacaksınız şeklinde liste indirmek kimsenin haddi değildir. Türk devlet başkanlığının en önemli başarı abidelerinden biri olan sevgili liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dehasını kimse hafife almamalıdır. Bu milletin sınırlarını ancak bu milletten olanlar anlayabilirler. Bu milletin kenetlenerek her türlü kuşatmayı aşmaya muktedir olduğunu artık tüm dünya anlamak zorundadır. Kilis halkının en zor anda bile devletine sahip çıktığı defalarca kanıtlanmıştır" dedi.

Başkan Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’nın dolar, euro ve altınlarınızı bozdurun çağrısına Kilis elindeki kısıtlı imkanlarla cevap verecek ve bu milletin mayasında devlete sadakatin olmazsa olmaz bir unsur olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ilan edecektir. Bu millete pranga tatmak isteyenler yakın bir zamanda bu milletin esaret kabul etmez bir yapıya sahip olduğunu anlayacaklardır. Bu oyun bozulacak, ekonomik istikrar devam edecektir."