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21 Haziran 2017 14:06

Başkan Kara’dan iftar açıklaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.

Başkan Kara’dan iftar açıklaması

21 Haziran 2017 14:06

Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla dün gerçekleştirilen akşamki iftar programında yemek yiyemeyenlerden özür dilediğini söyledi


Başkan Kara, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun katılımlarıyla Resul Osman Dağı Mesire Alanın da Tertip edilen 6 bin kişilik iftar programına yoğun ilgi gösteren halkımıza teşekkür ettiğini ifade ederek, “ Allah hepimizi böyle güzel günlerde hayırlı işlerde beraber olmayı nasıp etsin. Katılıma gösterilen yoğun ilgiden dolayı yer bulamayan yada yemek yetişmediği için yemek alamayan değerli hemşehrilerimizden özür diliyorum. Bunun telafisi olarak 24 Haziran 2017 Cumartesi günü Resul Osman dağına gelip de iftar yapamayan yada yoğunluktan dolayı geri dönen tüm hemşirelerimizi iftara davet ediyorum. İsminizi yazdırmak ve katılımınızı bildirmek için Belediyemiz konaklarına isminizi yazdırmanız yeterli olacaktır. Tekrar değerli hemşehrilerime teşekkürlerimi sunar kadir gecenizi şimdiden tebrik ederim” dedi.




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