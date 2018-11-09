Başkan Kara'nın 10 Kasım mesajı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı Aziz Türk milleti olarak onu bir kez daha anmakta ve yad ettiklerini söyledi.

Başkan Kara, 10 Kasım milletin ortak hüznün tarihi olduğunu ifade ederek, “ O'nu kaybetmenin hüznünü yaşarken bir kez daha O'na ve emanetlerine olan güvenimizi tazeliyor ve bu güveni hiç aklımızdan çıkarmadan çalışacağımızın bilinmesini istiyorum. Türk Milleti, Atatürk'ü asla unutmamış, unutturmamış ve unutturmayacaktır. Ulu Önder kendisini aziz milletimize adamış, bağımsızlık ve hürriyet yolunda karşısına çıkan bütün engelleri aşmış, kısa hayatına sığdırdığı büyük başarılarla diğer milletlere de örnek olmuş, milletimizin her alanda başarıya ulaşması için kararlılıkla çaba göstermiştir. Türk milleti O'nun önderliğinde esarete direnmiş, başkaldırmış ve can vererek, kan vererek bağımsızlığına kavuşmuştur. Ben de bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.